После смерти главного редактора закрывается популярный в Эстонии еженедельник

Последняя в мире газета Nelli попала уже на полках магазинов. Это, конечно, если только не произойдет чудо и не появится покупатель фирмы. В любом случае, это было весело», - говорит редактор Мартин Ааре, проработавший в Nelli Teataja с 2002 года, пишет Elu24.

«Но всё, что ни делается, - к лучшему. Благодаря Nelli, несколько лет спустя со мной связался Кен Саан, и я начал подрабатывать редактором на телевидении. Кена уже давно нет на этом посту, но работа редактором на ТВ по-прежнему является основным хлебом для меня. Я работал во многих изданиях, и во многом благодаря альма-матер - Nelli. Но больше всего благодаря моим родителям, которые позволили мне спокойно искать свой собственный жизненный путь», - добавил Ааре.

Сообщение Ааре было замечено музыкантом и радиоведущим Робертом Кырвитсом, для которого это тоже стало неожиданностью. «Я не знаю, сколько из вас читали Nelli Teataja, но это была альтернативная журналистика в старом добром смысле: поп-музыка против альтернативной музыки. И что с того, что написанные истории из жизни в основном было вымышленными - это совершенно неважно», - сказал Кырвитс.

Он с грустью заключил: «Короче говоря, закончилась важная глава в эстонской журналистике».

На сайте Nelli Teataja до сих пор нет никаких признаков того, что газета, выходившая по крайней мере раз в неделю с 1988 года, выставила на продажу свой последний номер.

Всего несколько дней назад редакция Nelli Teataja понесла тяжелую утрату, когда умерла ее главный редактор, писательница Анне-Мари Алвер.