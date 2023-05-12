12 мая в таллиннском концертном зале «Эстония» проходит вручение премий Kuldmuna («Золотое яйцо»). Смотрите галерею, чтобы в числе первых узнать, кто присутствует на этом гала-концерте!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне награждают фирмы, которые несут золотые яйца: эстонский бомонд съезжается на гламурную премию
В этом году гала-вечер будет особенно грандиозным, поскольку церемония вручения премий Kuldmuna отмечает 25-летие.
Праздничный концерт ведут Эвелин Выйгемаст и Genka. На сцену выйдут NOËP и Nancy.
Во время церемонии вручения золотых яиц награды получат лучшие предприятия в области маркетинга. Победителем можно стать лишь за выдающиеся проекты и достижения в области рекламы, дизайна, цифровой рекламы, связей с общественностью и событийного маркетинга.
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