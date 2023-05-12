ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне награждают фирмы, которые несут золотые яйца: эстонский бомонд съезжается на гламурную премию

В этом году гала-вечер будет особенно грандиозным, поскольку церемония вручения премий Kuldmuna отмечает 25-летие.

Во время церемонии вручения золотых яиц награды получат лучшие предприятия в области маркетинга. Победителем можно стать лишь за выдающиеся проекты и достижения в области рекламы, дизайна, цифровой рекламы, связей с общественностью и событийного маркетинга.