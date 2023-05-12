Евровидение, как одно из самых ярких событий года, привлекает не только любителей музыки, но модников со всей Европы. Дизайнер и владелица студии KERST.in Cóuture Керстин Кяэрик комментирует модный выбор артистов.

Как дизайнер, я каждый год с нетерпением жду, как будут созданы костюмы для Евровидения и будут ли они гармонировать с песней. В этом году доминирует розовый цвет, который также оказался популярным среди исполнителей-мужчин. Жилеты и пиджаки на голое тело также очень популярны в этом году.