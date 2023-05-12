«Удача выбрала тебя»: Глоба назвала знак Зодиака, который обретет везение этим летом

Известный астролог Тамара Глоба порадовала представителей этого знака Зодиака.
Овен
Представителей огненного знака накроет лавина удачи и возможностей. Грядущее лето принесет множество эмоций и шансов на успех. Это везение будет очень сильно отражаться на Овнах, это будет просто невозможно скрыть: вы будете излучать счастье. Окружающие не смогут этого не заметить: все враги и завистники будут вне себя от раздражения, а близкие будут рады вашим успехам и поддерживать вас во всем.
Лето 2023 года станет для Овнов самым благоприятным для смены деятельности: у вас появится возможность получить более интересную и оплачиваемую работу. Ваше финансовое положение пойдёт в гору. Помимо этого возможны новые проекты и хобби, которые смогут принести деньги и удовольствие.
За пределами рабочих моментов, вы исполните все планы, которые строили на это лето. Получится такой отдых, какой вы и планировали. Одиноким Овнам в конце мая посчастливиться встретить человека, с которым есть шанс построить долгие и крепкие отношения, о которых они так долго грезили. Наконец огненный знак встретит человека, который будет способен на искреннюю любовь и заботу.