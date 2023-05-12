В День матери, 14 мая, в Русском театре состоится благотворительный концерт «Мама жизнь подарила» – представление с множеством ярких актеров и сюрпризов. Мы побывали на репетиции и пообщались с вдохновительницей и ведущей этого проекта, актрисой Ларисой Саванковой. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ «Мама, не ешь – оно отравленное!» Лариса Саванкова знает, что на День матери должен сделать каждый
На сцену Русского театра в День матери выйдут известные актеры, а также певцы, танцоры, детские коллективы. Собранные средства от концерта будут направлены на помощь детям с особенностями развития и на реализацию их творческих способностей.
Автор этого пропитанного добром проекта - актриса Русского театра Лариса Саванкова. Она же из года в год и ведущая концерта. Актриса уверена, что День матери - праздник, который, как и Новый год, важно отмечать.
«Мы порой забываем сказать им ласковое слово, можем нагрубить, а когда приходит страшное время и мамы с нами уже нет, мы вспоминаем и говорим: чего-то мы ей недодали. Дарите мамам любовь, заботу, ласку сейчас!» - призывает Лариса Саванкова.
По мнению актрисы, самое важное в этот день - сказать: «Мама, я тебя люблю!» И не важно, сколько тебе лет, маленький ты или уже большой, слова эти все равно будут уместны. «Приводите своих мам в театр, пусть они наденут самые лучшие наряды, сделают прическу, маникюр. Вы увидите, сколько счастья будет в их глазах. Именно для этого мы и стараемся, чтобы на нашем концерте были такие позитивные эмоции», - говорит Лариса Саванкова.
Концерт «Мама жизнь подарила» делается в Русском театре с 2016 года, но в этом году зрителей ждут совершенно новые номера, а в финале яркого представления сюрприз - большой вкусный торт.
«Примут участие в концерте даже особые дети, они тоже готовят подарок для своих мам. А ведь их мамы не мечтали даже просто привести их в театр, а здесь они выходят на сцену», - объясняет Лариса Саванкова. Впрочем, актриса не делает разницы между детьми - для нее они все важны и все одинаковы.
«Они слушают, да, бывают и невнимательны. Но и здоровые дети не сидят на месте. Просто им нужно подарить кусочек любви, добра, терпения, и результат не заставит себя ждать», - рассказывает Саванкова про юных актеров с особенностями по здоровью.
У самой актрисы уже подрастает внук, но она с теплотой вспоминает, как ее дочь буквально росла за кулисами, смотрела все спектакли и знала роли матери наизусть.
«Как она кричала мне из зала, когда я играла Белоснежку: мама, не ешь – оно отравленное! Яблоко мне по сценарию приносила злая колдунья. Или я помню, в спектакле "Анджело, тиран Падуанский", когда я должна была выпить яд, дочь на взрослом спектакле кричала: мама, не пей!» - смеясь, вспоминает Лариса Саванкова. По мнению актрисы, самое главное в воспитании – это любовь и время, проведенное вместе.