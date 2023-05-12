ВИДЕО ⟩ «Мама, не ешь – оно отравленное!» Лариса Саванкова знает, что на День матери должен сделать каждый

На сцену Русского театра в День матери выйдут известные актеры, а также певцы, танцоры, детские коллективы. Собранные средства от концерта будут направлены на помощь детям с особенностями развития и на реализацию их творческих способностей.

Автор этого пропитанного добром проекта - актриса Русского театра Лариса Саванкова . Она же из года в год и ведущая концерта. Актриса уверена, что День матери - праздник, который, как и Новый год, важно отмечать.

«Мы порой забываем сказать им ласковое слово, можем нагрубить, а когда приходит страшное время и мамы с нами уже нет, мы вспоминаем и говорим: чего-то мы ей недодали. Дарите мамам любовь, заботу, ласку сейчас!» - призывает Лариса Саванкова.

По мнению актрисы, самое важное в этот день - сказать: «Мама, я тебя люблю!» И не важно, сколько тебе лет, маленький ты или уже большой, слова эти все равно будут уместны. «Приводите своих мам в театр, пусть они наденут самые лучшие наряды, сделают прическу, маникюр. Вы увидите, сколько счастья будет в их глазах. Именно для этого мы и стараемся, чтобы на нашем концерте были такие позитивные эмоции», - говорит Лариса Саванкова.