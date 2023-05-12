Украинский дизайнер, которая одевает Зеленскую, рассказала, как первая леди подбирает себе наряды

По словам дизайнера, Зеленская в реальной жизни точно такая же, какой ее показывают на экране.

«Очень приятный, чрезвычайно глубокий человек. Все, как показывают, – и президента и первую леди: они такие и на самом деле. Это сильный духом и мощный человек, который вдохновляет», – призналась Гасанова.

Она также отметила, что у Зеленской крутая команда, с которой сотрудничает ее бренд.

«Они в нас увидели самые сильные стороны и выбирают костюмы из наших коллекций, понимая, что мы можем сделать и за несколько часов, и за одну ночь», – отметила дизайнер.

По словам Гасановой, если раньше они создавали одежду для первой леди, начиная с эскизов, то сейчас она из-за дефицита времени выбирает наряды из уже отшитых коллекций.

«Потом передавали – или мы везли, или водитель забирал», – рассказала дизайнер.