Шикарных показ трех эстонских дизайнеров Trininty прошел в таллиннском круизном терминале. Мощная коллекция была вдохновлена формами природы и стала одой величию природных стихий.
Грандиозный показ эстонских дизайнеров Trinity собрал всех модников Таллинна: восхитительные наряды и безумно стильные гости
Альдо Ярвсоо отправил зрителей в путешествие во времени, и они словно вернулись к истокам его творчества, когда он увлекался легендарной техникой квилтинга и переделал это комплексное рукоделие на свой, конечно же, стильный лад. Этой весной он возродил свое умение на изумительном бархате. Еще одним важным творческим поворотом стало то, что Альдо начал делать лазерную резку платьев и кромсать ткань ножницами, в результате чего получились шикарные наряды. Наряду с феерическими платьями Альдо, на показе прошла премьера поэтической серии украшений «Лунная жемчужина» от ювелира Танеля Веэнре.
В новой коллекции Кетлин Бахманн была представлена ее фирменная плиссировка. Смелыми цветовыми мазками дизайнер сопоставила яркие, резкие оттенки с нежными пастельными. Это особенно характерная для нее, немного резкая какофония цветов.
Объемная коллекция Рийны Пыльдрооз была вдохновлена весенними бабочками - воздушными, порхающими облачками цветов, предвещающими чудесное лето. Ее воздушные шелковые халаты будут идеально смотреться на летних коктейльных вечеринка и любых торжественных мероприятиях.
Альдо, Кетлин и Рийна образуют в Эстонии уникальное трио дизайнеров, подобного которому нет нигде в мире. Они втроем создают моду уже более двадцати лет, их творческое сообщество называется Embassy of Fashion. На протяжении многих лет Embassy of Fashion является одним из выдающихся флагманов эстонской моды.