Грандиозный показ эстонских дизайнеров Trinity собрал всех модников Таллинна: восхитительные наряды и безумно стильные гости

Альдо Ярвсоо отправил зрителей в путешествие во времени, и они словно вернулись к истокам его творчества, когда он увлекался легендарной техникой квилтинга и переделал это комплексное рукоделие на свой, конечно же, стильный лад. Этой весной он возродил свое умение на изумительном бархате. Еще одним важным творческим поворотом стало то, что Альдо начал делать лазерную резку платьев и кромсать ткань ножницами, в результате чего получились шикарные наряды. Наряду с феерическими платьями Альдо, на показе прошла премьера поэтической серии украшений «Лунная жемчужина» от ювелира Танеля Веэнре.