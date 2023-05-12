Невероятно! Эта страна возвращается на Евровидение в 2024 году. Вы скучали?

В последний раз они выступали в 1994 году, тогда эту страну на конкурсе в Ирландии представляла группа Modern Times с песней на французском языке Donne-Moi Une Chance. Дебют государства на Евровидении состоялся в 1956 году в швейцарском городе Лугано. Конкурентам стоит волноваться, потому что государство Люксембург с 1956 по 1993 год побеждало на Евровидении пять раз.

Люксембург прекратил участие в конкурсе после череды неудачных выступлений в 1980-х и начале 1990-х годов. Возвращение государства анонсировано в мае 2024.

Люксембург – небольшая европейская страна, граничащая с Бельгией, Францией и Германией. На севере страны расположены Арденнские горы, покрытые густым лесом, и природные парки, на востоке – скалистые ущелья региона Мюллерталь, на юго-востоке – виноградники долины реки Мозель. Столица Люксембурга с одноименным названием славится своим укрепленным средневековым старым городом, венчающим отвесные скалы.

Это одно из самых маленьких суверенных государств в Европе с площадью 2 586 км².

«Мы рады приветствовать Люксембург на конкурсе песни Евровидение спустя 30 лет. У этой страны один из самых успешных результатов на конкурсе - 5 побед только за первые три десятилетия. Мы очень надеемся на сотрудничество с RTL в связи с возвращением страны на крупнейшее в мире музыкальное событие в 2024 году», - сказал Мартин Остердал, исполнительный супервайзер конкурса песни Евровидение.

«Мы рады, что Люксембург возвращается на конкурс песни Евровидение, и еще больше рады, что RTL Luxembourg возьмет на себя волнующую задачу по отбору делегации 2024 года. Как медиакомпания, которая посвятила себя народу Люксембурга, мы с нетерпением ждем трансляции звездных концертов. Зрители смогут увидеть конкурс песни Евровидение во всей его красе», - радуется Кристоф Гуссенс, председатель правления RTL Luxembourg.