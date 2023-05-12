Пропавшую актрису «Тайн следствия» нашли без сознания при жутких обстоятельствах: подробности

«1 мая мы заметили открытую дверь в ее квартиру. Внутри пусто, никто не откликается. Прошло 12 часов, но хозяйка так и не объявилась, мы вызвали участкового для разбирательства», -рассказала изданию соседка актрисы. Камеры наблюдения показали, что женщина вышла из дома в 4:40 утра. Следующие 10 дней родственники, друзья и соседи пытались выяснить, что происходит, к поискам Гридасовой даже привлекли волонтеров «ЛизаАлерт».

Наконец прояснились некоторые детали случившегося. Артистку нашли практически сразу же в день ее пропажи. Однако ее не смогли опознать, а сама она долгое время находилась без сознания. Женщину доставили в реанимацию, предположительно, ее жестоко избили и изнасиловали. «По предварительной информации, актрису жестоко избили. Ее нашли голой в Апраксином дворе. Артистку могли изнасиловать, эта версия сейчас проверяется. Ее не сразу опознали, потому что она была не в состоянии что-либо сказать. Находилась в реанимации. 9 мая впервые назвала собственную фамилию - Гридасова. Сейчас к ней едут родственники из Твери», - рассказал источник.