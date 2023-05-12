Я прилично увеличилась в объемах: Анна Седокова показала изменившуюся фигуру

40-летняя звезда столкнулась с приступом аллергии в начале мая. Седокова принимает антигистаминные препараты и ждет укол, который снимет неприятные симптомы. Несмотря на упадок сил, Анна старается вести активный образ жизни и не отказывает себе в любимых развлечениях.

Исполнительница отправилась с мужем в уютное заведение Майами на побережье. «Я тут сильно приболела, поэтому не выходила на связь. Моя родная крапивница решила меня атаковать. Но я не сдаюсь. Из двух вариантов - «лежать и страдать» и «встать и идти» - я выбираю второе. Вот мы вчера ходили встречать закат и вкусно есть», — рассказала Седокова.

Анна составила элегантный вечерний образ для романтической прогулки. Бывшая солистка группы «Виа Гра» примерила серое платье с декольте. Мать троих детей обыграла лаконичный наряд яркими деталями. Седокова надела поверх платья серебристый топ, а также подобрала босоножки и сумочку в тон. Анна завершила образ серебристыми серьгами-кольцами.

«Стилизую обычное платье за $20 и превращаю его в вечерний образ», - пояснила певица.

Седокова не скрывает: болезнь отразилась на ее фигуре. Анна недавно пожаловалась, что набрала 10 килограммов. Но певица заявила, что ее больше не заботит эта проблема.

«Из-за своей крапивницы я прилично увеличилась в объемах. Если раньше меня это беспокоило, то сейчас я в каком-то невероятно приятном принятии. Ведь изменить пока это я не могу. Значит, буду наслаждаться», - пояснила Анна.