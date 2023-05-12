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POSTIMEES НА ЕВРОВИДЕНИИ ⟩ Горячие бразильцы приехали на Евровидение, чтобы поддержать Эстонию: почему именно нас?

Мерилин Няреп Анналийза Кёсс
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Горячие бразильские парни приехали на Евровидение, чтобы поддержать Алику из Эстонии. Альваро, Педро и Деннис.
Горячие бразильские парни приехали на Евровидение, чтобы поддержать Алику из Эстонии. Альваро, Педро и Деннис. Фото: Merilyn Närep

«Алика великолепна и очень талантлива. Я думаю, у вас очень сильный представитель», - хвалят Эстонию бразильцы, которые приехали лишь ради того, чтобы поддержать нашу представительницу на конкурсе. Именно от Эстонии они заразились так называемой евровизионной болезнью. 

Еще задолго до того, как Алика выходит на большую сцену в Ливерпуле, нам издалека машут фанаты с эстонскими шарфами, когда мы несем эстонский флаг. «Мы работаем в Эстонии уже около трех лет. Мы узнали о Евровидении уже в Эстонии, но сами мы бразильцы», - говорят Альваро, Педро и Деннис, которые приехали на Евровидение, чтобы поддержать нашу Алику Милову. 

«Мы заразились евровизионной болезнью от Эстонии», - признаются они. «Музыка! Я люблю музыку, я сам музыкант, и мне кажется, всегда интересно посмотреть, какая музыка создается в Европе. Это отличная возможность познакомиться с артистами», - объясняет Деннис, что его привлекло в Евровидении.

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