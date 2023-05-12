POSTIMEES НА ЕВРОВИДЕНИИ ⟩ Горячие бразильцы приехали на Евровидение, чтобы поддержать Эстонию: почему именно нас?

Еще задолго до того, как Алика выходит на большую сцену в Ливерпуле, нам издалека машут фанаты с эстонскими шарфами, когда мы несем эстонский флаг. «Мы работаем в Эстонии уже около трех лет. Мы узнали о Евровидении уже в Эстонии, но сами мы бразильцы», - говорят Альваро, Педро и Деннис, которые приехали на Евровидение, чтобы поддержать нашу Алику Милову.