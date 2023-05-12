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ФОТО ⟩ Пьяная женщина въехала на роскошном внедорожнике в фонарный столб перед полицейским участком

Кетлин Крузе Таави Сепп
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Фото: Taavi Sepp

Полиция установила, что женщина, находившаяся за рулем, нарушила правила вождения, пишет Elu24.

В ночь на пятницу на улице Пунане в Ласнамяэ в Таллинне произошел несчастный случай: черный внедорожник BMW X6 сбил столб дорожного знака.

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны (PPA) Анника Макимов сообщила, что женщина, управлявшая дорогим автомобилем, была в состоянии алкогольного опьянения.

Хотя на место происшествия прибыла машина скорой помощи, у водителя не было обнаружено серьезных травм, но она была доставлена в полицейский участок. Впрочем, ехать было недалеко - несколько сотен метров.

Смотрите фотографии с места происшествия!

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