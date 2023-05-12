Зеленскому отказали в выступлении на финале Евровидения

Организаторы музыкального конкурса Евровидение-2023 отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить во время финала с видеообращением и призвать 160-миллионную аудиторию зрителей к поддержке Киева перед лицом российской агрессии. Об этом сообщила в четверг, 11 мая, британская газета The Times.

«Хотя просьба Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе Евровидение вызвана похвальными намерениями, она, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза (EBU), поскольку противоречит правилам проведения конкурса», - указали в пресс-службе EBU.

Там напомнили, что речь идет о международном развлекательном шоу, один из ключевых аспектов которого - его «неполитический характер». Этот принцип запрещает выступать с политическими или любыми подобными заявлениями в рамках конкурса, подчеркнули организаторы.

«Нас объединяет музыка в эти трудные времена»

В этом году британская телерадиовещательная компания BBC проводит Евровидение в Ливерпуле от имени победившего ранее вещателя - Национальной общественной телерадиокомпании Украины. При этом компания BBC гарантировала, что музыка, культура и творчество Украины будут ярко представлены во всех трех прямых эфирах с мероприятия.

Не менее 11 украинских артистов, включая победителей прошлого года Kalush Orchestra, выступят или представлены в полуфиналах и финале.

Оформление мероприятия разработано совместно с украинским дизайнерским агентством. Композиции, звучащие на шоу, написаны в сотрудничестве с украинскими музыкантами.

Кроме того, кадры с 37 локаций в Украине представлены в короткометражных видеосюжетах, предшествующих выходу артистов на сцену.

«Считаем, что это лучший способ продемонстрировать и отметить победу Украины на Евровидении и показать, что нас объединяет музыка в эти трудные времена», - указали в Европейском вещательном союзе.

Ранее дважды была отклонена просьба Зеленского о выступлении на церемониях вручения премии «Оскар», а также - на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре.