ПЕЧАЛЬНАЯ НОВОСТЬ ⟩ Закрылось легендарное таллиннское кафе с вкуснейшими пирожными и выпечкой

После 13 лет работы легендарное кафе в торговом центре Solaris закрылось 11 мая. Это подтвердил и один из владельец Пеэтер Ребане.
Вид на миллион и вкусная еда (особенно пирожные и выпечка) привлекали в кафе множество посетителей, а летняя терраса на крыше торгового центра в теплые дни была очень востребована.
Что послужило причиной? Нынешняя экономическая ситуация, разумеется, цены на сырье, аренда, а собственники не хотели повышать цены на готовые блюда, чтобы не отпугнуть клиентов. Ребане очень переживает за работников кафе и лично занимается их трудоустройством.
Жаль, что такое прекрасное место закрылось. Казалось, что кафе будет всегда, потому что Пеэтер Ребане довольно состоятельный человек, но, как говорится, и богатые считают деньги.
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