ПЕЧАЛЬНАЯ НОВОСТЬ ⟩ Закрылось легендарное таллиннское кафе с вкуснейшими пирожными и выпечкой

Вид на миллион и вкусная еда (особенно пирожные и выпечка) привлекали в кафе множество посетителей, а летняя терраса на крыше торгового центра в теплые дни была очень востребована.

Что послужило причиной? Нынешняя экономическая ситуация, разумеется, цены на сырье, аренда, а собственники не хотели повышать цены на готовые блюда, чтобы не отпугнуть клиентов. Ребане очень переживает за работников кафе и лично занимается их трудоустройством.