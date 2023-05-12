Интерпол просит помощи у граждан в установлении личностей 22 жестоко убитых женщин

Международная полицейская организация Интерпол обратилась к общественности с просьбой помочь опознать и назвать имена 22 убитых женщин в Нидерландах, Бельгии и Германии, чьи тела так и не были опознаны, а некоторые из которых умерли более полувека назад. Не уточняется, связаны ли между собой эти убийства, но тела многих женщин были обезображены, и перед смертью их пытали. Многие из них, судя по реконструкциям, созданным с помощью новых компьютерных технологий, являются женщинами славянской внешности, и, как отметили в Интерполе, уроженками стран Восточной Европы и, возможно, постсоветских государств.