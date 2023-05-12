ФОТО ⟩ Супермодель Кармен Педару показала, как отметила день рождения

Модель Кармен Педару недавно отпраздновала свой 33-й день рождения!

Именинница рассказала в Инстаграме, что провела этот день со своим мужем Денером Яанимаа. Вместе они отправились на природу, а также на ужин в ресторан Controvento в Старом городе Таллинна.

Как видно на фотографиях, утро для супермодели уже началось сладко - с клубники и блинчиков.

В апреле прошлого года Педару объявила, что вышла замуж за Денера Яаанимаа. Пара обнародовала свои отношения в социальных сетях еще в 2019 году.

Звездный путь Кармен Педару из маленького городка Кехра начался в 2005 году, когда она подписала контракт с модельным агентством Next Models. В следующем году она появилась в качестве одной из моделей на показе коллекции модельера Кристофера Кейна.

В 2008 году Педару вышла на подиумы на Неделе моды в Нью-Йорке, пройдя по ним 43 раза.