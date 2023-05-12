Богатая семья предлагает бесплатное проживание в особняке в обмен на одну услугу: чего они хотят?

Семья ищет няню на полный рабочий день, чтобы круглосуточно заботиться о четырехлапом.

В объявлении о вакансии, размещенной в Сети, содержится призыв к «няне для замечательного кота».

«Не упустите возможность, которая выпадает раз в жизни, полностью позаботиться об одном питомце и сосредоточиться только на заботе и любви к одной кошке. Для этой должности понадобится кто-то, кто готов жить полный рабочий день и оставаться дома, чтобы заботиться о самом любимом, прекрасном коте в Австралии. Вам будет предоставлена собственная комната и все удобства в прекрасном и красивом доме. Эта вакансия подойдет только для одного человека, не имеющего собственного питомца, учитывая, что это вакансия с проживанием», - говорится в объявлении.

Объявления о поиске няни для кота / Фото: ladbible.com

Семья Дабл Бэй добавила, что их идеальным кандидатом был бы кто-нибудь, кто имеет опыт ухода за кошками либо профессионально, либо как владелец домашнего животного, пишет tsn.ua.

Идеальный кандидат также должен иметь «пристрастие к кошкам и глубокое понимание их потребностей», и он должен быть «любителем животных в глубине души».