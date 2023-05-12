Король фортуны, для которого середина мая станет судьбоносной во всех смыслах

Астролог Людмила Митрохина назвала знак Зодиака, для которого середина мая станет судьбоносной во всех смыслах, перемены начнутся с 15 числа и коснутся многих сфер жизни.

Девы очень консервативны, они с трудом меняют свою жизнь и выходят из зоны комфорта. В момент разворота Меркурия они вдруг осознают, что в этом и кроется их главная ошибка.