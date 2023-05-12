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Король фортуны, для которого середина мая станет судьбоносной во всех смыслах

Limon.ee
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Перемены к лучшему. Иллюстративное фото
Перемены к лучшему. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Этот знак Зодиака ждет множество перемен, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Людмила Митрохина назвала знак Зодиака, для которого середина мая станет судьбоносной во всех смыслах, перемены начнутся с 15 числа и коснутся многих сфер жизни.

Девы очень консервативны, они с трудом меняют свою жизнь и выходят из зоны комфорта. В момент разворота Меркурия они вдруг осознают, что в этом и кроется их главная ошибка.

«Девы решатся на судьбоносные перемены и вместо загруженности на работе, карьеры и финансов в приоритете поставят семью и детей. Такие перемены в сознании пойдут на пользу», - добавила астролог.

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