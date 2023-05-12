Солист «Би-2» Лева отказался возвращаться в Россию

Фронтмен группы «Би-2» Егор Бортник (Лева) опубликовал свежий пост на своей социальной странице, где открыто утверждает об отказе от возвращения в Россию, пишет meduza.io.
Кроме того, Лева Би-2 ответил на несколько других комментариев. В частности, один из подписчиков поздравил музыканта с Днем Победы, на что тот написал «с днем победы союзнических войск во Второй мировой войне».
После этого в комментариях у музыканта начался спор о Дне Победы, в ходе которого он назвал россиян убийцами: «Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость», - написал музыкант.
Сейчас группа «Би-2» гастролируют по США. РБК пишет, что ранее у музыкантов был запланирован концерт в Москве на 10 июня, однако сейчас на сайте группы информации о нем нет - два ближайших к 10 июня выступления, согласно расписанию, должны пройти 28 мая в Нью-Йорке и 11 июня в Ташкенте.
Весной 2022 года «Би-2» столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля группа отказались выступать в Омске на фоне баннера «Za президента», размещенного на концертной площадке. В начале лета «Фонтанка» опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России якобы признаны нежелательными - в этом списке фигурировали и «Би-2».
«Би-2» - одна из самых коммерчески успешных групп на российской сцене. Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2020 году группа входила в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса.