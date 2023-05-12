Солист «Би-2» Лева отказался возвращаться в Россию

Кроме того, Лева Би-2 ответил на несколько других комментариев. В частности, один из подписчиков поздравил музыканта с Днем Победы, на что тот написал «с днем победы союзнических войск во Второй мировой войне».

После этого в комментариях у музыканта начался спор о Дне Победы, в ходе которого он назвал россиян убийцами: «Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость», - написал музыкант.