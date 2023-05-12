Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу

Источнику стало известно, что фигуриста Романа Костомарова выписали тайно из больницы, после чего отправили за границу для дальнейшего протезирования. Причем сказали, что выписка была проведена еще в апреле, поэтому Костомаров уже находится якобы на реабилитации за рубежом.

Однако источник из медперсонала в Коммунарке пояснил, что не знает, куда именно Костомаров отправился на лечение - в Израиль или в Германию. Тем не менее подчеркнул, что выписка была проведена «тихо и без огласки».

Перевозка из больницы до аэропорта осуществлялась на спецтранспорте. «Так что сейчас Роман Костомаров, наверняка, уже проходит реабилитация в частной клинике, где ему и будут в дальнейшем делать протезирование». – подчеркнул источник.

Позднее эти слухи поспешили опровергнуть.

Информированный источник «СтарХита» пояснил, что Костомаров продолжает проходить лечение в Коммунарке. Более того, все разговоры о транспортировки фигуриста называли просто домыслами и спекуляцией. Источник пояснил, что Костомаров обязательно будет выписан, однако пока для этого еще не наступило время.

«Очередная спекуляция на эту тему! Выписка обязательно будет, но точно не в ближайшее время!» - сообщил источник издания.

В настоящий момент рассматривается вопрос о протезировании, однако до завершения этого процесса Костомарова еще ждет длительный процесс реабилитации.

Как пояснил известный московский травматолог, если Костомаров действительно отправился в Германию на реабилитацию, то этот процесс обойдется его семье в круглую сумму.

Отметим, что слухи именно о прохождении дальнейшего лечения в Германии появились на фоне того, что к Костомарову в Коммунарку приезжали немецкие специалисты для коррекции лечения и консультаций.

«Если протезирование конечностей спортсмена будет проходить за рубежом, то это само собой обойдется его семье в сотни миллионов евро. Не буду скрывать, любое протезирование довольно опасно, тем более в случае с Костомаровым, у которого были тяжелая пневмония, инсульт, сепсис и тромбы», – подчеркнул специалист.

Отдельно травматолог добавил, что если Костомарова действительно выписали, то на это есть основания и уверенность врачей в положительной динамике фигуриста.