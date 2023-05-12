ВИДЕО ⟩ ​«Лучшее из того, что я слышала!» Учительница Алики смотрела ее выступление в Нарве

По словам педагога, с которым в свое время Алика оттачивала технику игры на фортепьяно, на фоне других участников Евровидения 2023 ее ученица выглядит достойно.

«Алика выступила очень достойно! Сегодня выступление было лучшим из всего, что я могла слышать до этого. Надеюсь, она тоже очень довольна. Мне очень понравилось!» – поделилась своим впечатлением после второго полуфинала Евровидения Ирина Трофимова.

По мнению учительницы Алики по фортепьяно, Алика на конкурсе смотрится не только достойно, но и имеет свою изюминку: «Она отличается именно своим «уберголосом», своей музыкальностью, то, что поет практически душой, и у нее это все получается. У нее великолепное выступление, но и конкуренты сильные – Литва мне понравилась очень. Австралийская группа тоже.