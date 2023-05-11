ГАЛЕРЕЯ ⟩ Перед началом второго полуфинала Евровидения в Ливерпуле прошли протесты: «Брекзит: оно того стоило?»

В Ливерпуле продолжается 67-й песенный конкурс Евровидение. Сегодня второй полуфинал, который, как и первый, проходит в «Ливерпуль Арена». Эстонию представляет Алика Милова с песней Bridges.
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Пестрая публика прибывает на конкурс. Человек в костюме бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона держит табличку у входа в M&S Bank Arena, место проведения второго полуфинала 67-го ежегодного конкурса песни Евровидение (ESC) в Ливерпуле, Великобритания, 11 мая 2023 года.
Ливерпуль принимает конкурс песни Евровидение 2023 года от имени Украины. 67-й конкурс состоит из двух полуфиналов, которые проходят 9 и 11 мая, и гранд-финала, который состоится 13 мая 2023 года.
Смотрите галерею прибывающих на конкурс!
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