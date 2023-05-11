ФОТО, ВИДЕО ⟩ Настоящий праздник для Нарвы – сегодня! Жители города собираются массово смотреть Евровидение и болеть за Алику Милову

Сегодня в Нарве на коллективный просмотр второго полуфинала в Vaba Lava Narva собрались поклонники, музыканты, и педагоги Алики, а еще представители городских фирм, таких как Astri Keskus. Впереди – общение и даже викторина на тему истории Евровидения и биографии Алики, а также видео приветствия от семьи Алики и друзей! Представляете, какая активная поддержка идет из родного города?! Ребята обещали подкидывать нам интересные кадры в течение вечера в БЛОГЕ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И БЛОГ 〉 Пройдет ли Эстония в финал Евровидения? Букмекеры в замешательстве, но мы болеем за Алику Милову!