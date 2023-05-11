Поскольку Алика Милова родилась и большую часть жизни провела в Нарве, то ее друзья, близкие, да просто неравнодушные жители города организовали совместный просмотр второго полуфинала Евровидения в Vaba Lava Narva. Это так здорово, что нарвитяне в этом так году активно поддерживают нашу участницу и страну.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Настоящий праздник для Нарвы – сегодня! Жители города собираются массово смотреть Евровидение и болеть за Алику Милову
Сегодня в Нарве на коллективный просмотр второго полуфинала в Vaba Lava Narva собрались поклонники, музыканты, и педагоги Алики, а еще представители городских фирм, таких как Astri Keskus. Впереди – общение и даже викторина на тему истории Евровидения и биографии Алики, а также видео приветствия от семьи Алики и друзей! Представляете, какая активная поддержка идет из родного города?! Ребята обещали подкидывать нам интересные кадры в течение вечера в БЛОГЕ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И БЛОГ 〉 Пройдет ли Эстония в финал Евровидения? Букмекеры в замешательстве, но мы болеем за Алику Милову!
«Волноваться спокойнее вместе!» – так звучит призыв прийти сегодня вечером в Vaba Lava Narva на совместный просмотр второго полуфинала Евровидения. Организаторы мероприятия уточняют, что мать Алики, Екатерина Милова, одобрила эту инициативу.
На стене появился плакат со словами песни Алики - Bridges. Смогут ли эти мосты довести нашу артистку до финала Евровидения?
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