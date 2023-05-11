ВИДЕО ⟩ Ночью в центре Таллинна полыхал балкон жилого дома: что произошло?

Около часа ночи в четверг в Центр тревоги поступило сообщение об открытом пламени на балконе второго этажа многоквартирного дома на улице Рауа в центре Таллинна. «Внезапно через балконное окно в комнату пополз едкий дым, и вдруг я посмотрела вниз со своего балкона - всё было в огне», - рассказывает соседка с четвертого этажа, которая почувствовала запах дыма и гари в спальне.
«В какой-то момент мы почувствовали запах дыма, дым шел откуда-то, но мы не сразу поняли, как на это реагировать», - рассказывает женщина, живущая в многоквартирном доме по адресу Рауа, 59 в Таллинне, описывая прошедшую ночь, когда около часа ночи загорелся балкон соседа на втором этаже. «Внезапно дым проник в комнату через балконное окно, и вдруг я посмотрела вниз со своего балкона, а там всё было в огне».
Та самая соседка, живущая на четвертом этаже, сказала, что пожар был настолько сильным, но при этом пожарная сигнализация в доме не сработала. «Люди все спали, и дым уже проник в комнаты», - говорит она, добавляя, что когда она и ее муж заметили дым, они закрыли окна и выбежали на улицу.
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Соседка вспоминает, что в какой-то момент во двор выбежал молодой человек, чьи действия были адекватными. «Он нажал на кнопку пожарной тревоги, чтобы сигнализация сработала. Тогда весь дом поднялся по тревоге, но было бы очень страшно, если бы сигнализация не сработала, потому что люди спали».
Пока остальные были на улице, тот же мужчина взял огнетушитель и пошел тушить открытый огонь. «Ему удалось потушить огонь до того, как ситуация могла бы стать еще хуже, - отмечает соседка, добавляя. - К счастью, квартира на втором этаже не пострадала от воды, потому что молодой человек смог потушить огнетушителем более сильный огонь».
Женщина говорит, что пожар мог начаться с торфяного ящика на балконе, так как он загорелся. Пожар, по ее словам, начался на балконе съемной квартиры.
Лийна Валнер, пресс-секретарь Спасательного департамента, сообщила Elu24, что пока неизвестно, по какой причине начался пожар.