Официальная деревня Евровидения ежегодно принимает десятки тысяч фанатов, и ожидается, что на субботнем финале она будет переполнена. Посмотрите видео Elu24, чтобы узнать, что представляет собой Евродеревня в Ливерпуле!
POSTIMEES НА ЕВРОВИДЕНИИ ⟩ Маленькая украинская деревня в центре Ливерпуля: чем еще удивляют фанатов конкурса и жителей Великобритании?
Евродеревня, официальное место сбора поклонников Евровидения, в этом году находится в самом центре Ливерпуля на берегу реки Мерси, примерно в полутора километрах от «Ливерпуль Арены», где сегодня будут выступать все артисты второго полуфинала, в том числе и Алика Милова из Эстонии.
Те, кто не сможет добраться до места проведения конкурса, смогут посмотреть полуфиналы и финал на больших экранах, установленных в Евродеревне, вместе с другими преданными поклонниками. В течение дня на большой сцене Евродеревни также проходят различные концерты, на которых уже выступили некоторые именитые артисты.
Большую часть Евродеревни занимают бары, где напитки весьма разнообразны. Цены у разных продавцов сильно отличаются, поэтому если в одном месте вы можете купить маленький стакан воды за 3 фунта, то в другом за те же деньги вы можете получить большой кофейник хорошего кофе. В Ливерпуле вам придется выложить шесть фунтов (почти 7 евро) за 330 мл пива.
Но если у вас случайно найдется своя или пустая бутылка, вы сможете освежиться бесплатной водой, которую можно наливать из крана сколько угодно.
В Евродеревне вы также можете побаловать (потравить - прим.ред.) свой организм разнообразным фастфудом, который предлагается по вполне доступным ценам. Например, вы можете купить хот-дог за три с половиной фунта или большой чизбургер за девять фунтов. Порции здесь большие, и за свои деньги вы точно наедитесь до отвала!
Курс сейчас таков: за 1 фунт дают 1 евро и 15 центов.
Конечно, вы также сможете приобрести атрибутику специально для поклонников Евровидения. Здесь будут флаги, футболки, кружки Евровидения, броши и многое другое. Самый дешевый сувенир - брошь в форме сердца - стоит 5 фунтов стерлингов, что не больше и не меньше 5,76 евро. Чуть дороже, например, кружки стоимостью 10 или 12 фунтов стерлингов. Футболка же стоит 28 фунтов.
В день полуфиналов в Евродеревне собралась большая толпа, но большая площадь перед сценой все еще относительно пуста и ждет вечера. На финал конкурса Евровидение все билеты по 15 евро распроданы, поэтому в субботу вечером никто не сможет больше сюда попасть.
Чуть позже мы узнаем, что в Евродеревне есть и крошечная украинская деревня, созданная там в поддержку Украины. Там продают различные украинские символы, еду и напитки. К сожалению, она была настолько скрыта за различными флагами, что мы просто прошли мимо.