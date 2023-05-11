Эстонский бизнесмен Стен-Эрик Янтсон, который развелся с прошлой женой несколько недель назад, поделился первым фото со своей новой возлюбленной - Элиной Коваленко.
ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Известный эстонский бизнесмен больше не скрывает отношения с эротической моделью: вы только посмотрите на нее!
В конце апреля стало известно, что владелец ресторана в Старом городе Стен-Эрик Янтсон разводится с Дааной Суун.
Почти год назад редакция получила несколько намеков на то, что эротическая модель и победительница конкурса «Мисс Эстония 2019» Элина Коваленко ждет ребенка от Стена-Эрика. 14 сентября на свет появился их сын.
Хотя за последние годы Коваленко делилась лишь несколькими фотографиями со Стен-Эриком Янтсоном в социальных сетях, лицо ее мужа в прошлом оставалось в тени.
Однако теперь они впервые опубликовали в социальных сетях совместную фотографию, позируя в таллиннском ресторане Thai Boh. «Мне показалось, что это подходящее время», - сказала Коваленко, объясняя, почему их отношения стали публичными на Instagram. Сколько времени пара уже вместе, она не захотела раскрывать. «Что касается продолжительности наших отношений, я бы хотела оставить это лишь для нас».
Однако некоторое время назад стало известно, что Коваленко, которая была коронована как Мисс Эстония 2019, была лишена блестящего титула из-за фотографий с якобы эротическим подтекстом. Мать Стена-Эрика Янтсона, Тийна Янтсон, которая, помимо прочего, является организатором конкурса, сказала редакции, что фотографии с эротическим подтекстом и титул «Мисс Эстония» не сочетаются.
«Эти две вещи не сочетаются. У обладательницы национального титула не должно быть никаких эротических фотографий или видео с полуобнаженной натурой», - пояснила она.
Элина Коваленко не согласилась с доводами Тийны Янтсон о том, почему ее лишили титула «Мисс Эстония». «Да, мы использовали некоторые более пикантные фотографии для рекламы, но в них нет ничего слишком уж откровенного», - сказала она.