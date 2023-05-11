В четверг Финляндия была потрясена сообщением о несчастном случае, в результате которого 27 человек попали в больницу. В Эспоо, недалеко от Хельсинки, обрушился фанерный пешеходный мост, когда школьники переходили по нему во время экскурсии. «Невероятно, что такое может произойти в Финляндии», - прокомментировала финская женщина, проходившая мимо места происшествия.
РЕПОРТАЖ ⟩ Несчастный случай у соседей, 27 пострадавших: «Мост просто рухнул. Как такое могло произойти в Финляндии?»
Трагический случай произошел в Финляндии в четверг утром, когда в Эспоо, недалеко от Хельсинки, обрушился временный пешеходный мост над улицей. 27 человек были доставлены в больницу, большинство из них - ученики начальной школы Каласатама в Хельсинки.
По данным полиции Западного Уусимаа, обрушение произошло около 9.30 утра. Мост с фанерным основанием рухнул рядом со станцией метро Tapiola и торговым центром Ainoa.
Никто из доставленных в больницу не получил травм, угрожающих жизни. В момент происшествия на фанерном мосту находилось около 45 человек.
Обрушившийся мост состоит из нескольких частей, и на этой фотографии видно, что пол моста покрыт тонкими плитами из непонятного материала. Когда ступаешь на мост, слышен громкий скрипящий звук, он шатается. Возникает вопрос, насколько безопасна такая конструкция. Но, несмотря на разрушение, произошедшее несколько часов назад, люди продолжали свой путь, по-прежнему передвигаясь по мосту. Молодые люди на скутерах возле моста также обсуждали между собой, решатся ли они поехать по мосту.
Странность ситуации заключается в том, что мост (за исключением сломанной части) по-прежнему можно пересечь пешком и на велосипеде. Увидев издалека, что один мужчина размышляет, сможет ли он пересечь мост на велосипеде, у меня возникло ощущение, что ему стоит вернуться назад - эта конструкция качается даже просто от того, если на нее посмотреть.
Тревога в воздухе
Прибыв на место происшествия, на мгновение возникло ощущение, что ничего не произошло. Вскоре стало ясно, что люди растеряны и встревожены: как и почему могла произойти такая авария? «Я бы хотела здесь пройти, но не знаю, осмелюсь ли я еще», - призналась 40-летняя финская женщина. Она сказала, что ее шокирует, что такой несчастный случай произошел в Финляндии. «Невероятно, что подобное может произойти в Финляндии, где качество строительства очень высокое».
Строители, работающие рядом с мостом, похоже, не пострадали, основная паника, похоже, стихла, и рабочий день может продолжаться в штатном режиме. Мы также попытались получить комментарий от людей, работающих в близлежащих магазинах, но салон красоты в нескольких метрах от моста сегодня закрыт.
На видео в начале статьи показана детская одежда, разложенная на ступеньках возле моста. Неизбежно возникает вопрос, могут ли это быть личные вещи кого-то из детей, пострадавших в результате аварии. Мост, который обрушился, окружен полицейской лентой, а на одном уровне с мостом и под ним работают строители, которых от любопытствующих глаз отделяет табличка на финском языке с надписью: «Рабочая зона, просьба не входить!»
Строители отказались комментировать ситуацию, а к Elu24 обратились лишь со скромной просьбой: «Пожалуйста, пообещайте, что я не попаду на фотографии, сделайте сколько угодно снимков этого моста и места аварии». Застать строителей, покидающих стройку на машине с эстонскими номерами, не удалось, но можно с уверенностью сказать, что такой рабочий день запомнится надолго.
Смотрите галерею с места событий!