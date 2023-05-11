Избегайте этого цвета волос, если хотите выглядеть молодо и свежо – совет эксперта

В зависимости от типа кожи появляются расширенные капилляры, морщины, пигментные пятна и темные круги под глазами.

Обычно с этими недостатками помогает справиться косметолог. Но парикмахер-колорист Каролина Акульшина твердо уверена, что цвет волос тоже имеет огромное значение.

По словам специалиста, есть цвета, которые могут превратить ухоженную зрелую женщину в увядающую старуху.

«На мой взгляд, это серый (графит) и черный», - говорит эксперт.