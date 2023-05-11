Избегайте этого цвета волос, если хотите выглядеть молодо и свежо – совет эксперта

К сожалению, с возрастом лицо утрачивает былое сияние и гладкость. Особенного это становится видно после 35 лет, пишет Телепрограмма.
В зависимости от типа кожи появляются расширенные капилляры, морщины, пигментные пятна и темные круги под глазами.
Обычно с этими недостатками помогает справиться косметолог. Но парикмахер-колорист Каролина Акульшина твердо уверена, что цвет волос тоже имеет огромное значение.
По словам специалиста, есть цвета, которые могут превратить ухоженную зрелую женщину в увядающую старуху.
«На мой взгляд, это серый (графит) и черный», - говорит эксперт.
Особенно графитовый и черный цвет старит тех дам, которые от природы имеют теплый тон кожи.
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