Дольф Лундгрен впервые рассказал о страшном диагнозе и тайной борьбе за жизнь

«Врачи нашли опухоль в моей почке и удалили ее, потом сделали биопсию, и она оказалась злокачественной, - объяснил Лундгрен. - Тогда я делал сканирование каждые шесть месяцев, потом каждый год, потом пять лет все было нормально». Несмотря на предпринятые меры, рак вернулся в 2020 году. На этот раз медики обнаружили шесть метастаз в его почке и печени.

Новообразование оказалось слишком большим, чтобы его можно было удалить хирургическим путем, поэтому Лундгрену пришлось начать химиотерапию. Из-за нее у мастера боевых искусств развились серьезные побочные эффекты. «Сильно заболел рот, заболели руки, ноги, и он не мог есть ничего теплого или холодного, ничего острого», - объяснила его молодая невеста Эмма Кордал. «Это была борьба с едой, и он продолжал терять вес». В один момент врачи сообщили актеру, что он проиграл, и Лундгрен смирился с тем, что скоро умрет.

«Врачи начали говорить что-то вроде: "Тебе следует сделать перерыв и проводить больше времени с семьей". Поэтому спросил: "Как вы думаете, сколько мне осталось?» - вспоминает звезда «Аквамена». Врач сказал, что речь о 2-3 годах, но по голосу специалиста Лундгрен понял, что на самом деле еще меньше. «Я думал, что это уже точно. И я подумал, что у меня была чертовски замечательная жизнь. Я прожил пять жизней в одной. Так что я не был огорчен этим», - признается Дольф.

Несмотря на то что его состояние продолжало ухудшаться, Лундгрен отказался сдаваться и в конце концов получил второе мнение от доктора Александра Дракаки, ​​которая сделала ключевое открытие в его случае.

Дракаки обнаружил мутацию в одной из опухолей, которая обычно наблюдается при раке легких, что открыло новый мир потенциальных методов лечения. «В течение трех месяцев все сократилось на 20-30%», - сказал Лундгрен. Таким образом стало возможно сделать операцию.