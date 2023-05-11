«Напугает каждую бактерию!» Борющиеся с кишечной палочкой островитяне обнаружили в продуктовом магазине чудо-напиток, спасающий от рвоты

В группе в Facebook, в которой состоят островитяне, местная жительница делится хорошим приемом, как уберечься от болезней, употребляя некачественную воду из-под крана в Курессааре. Она отмечает, что после употребления зараженной воды ее мужа всю ночь тошнило, и на следующее утро ситуация не улучшилась.

«После обеда я вспомнила, что всегда рекомендуют арабы, когда мы посещаем их страну: пить Coca-Cola или Pepsi», - говорит она, добавляя, что она также использовала этот прием в путешествиях. «Мы пили колу и перед полетом, чтобы и мне, и другим было спокойно в самолете». По словам островитянки, после того, как муж выпил Coca-Cola, его ни разу не вырвало.

Другие островитяне также спрашивают в комментариях, действительно ли помогает всем известный безалкогольный напиток или это просто лучшая реклама Coca-Cola в мире. «Я пробовала это сама и тестировала на детях, как это ни странно, но это действительно работает», - отвечает Мария в комментариях и подтверждает, что этот способ действительно работает.

«Спасибо за предупреждение и за то, что поделились хорошим лекарством, если вдруг что-то в воде начнет меня беспокоить. Coca-Cola - лучший "torusiil" для уничтожения бактерий», - пишет Трийн.

Анне добавляет, что уже давно употребляет Cola при проблемах с желудком. «Во время моей последней беременности, благодаря Cola, я смогла остаться дома, мне не пришлось сидеть в больнице под капельницей из-за рвоты, как при первых двух».

«У Coca-Cola такая химия, что она отпугивает любую бактерию», - соглашаются другие. Многие добавляют, что в таких ситуациях тоже пробовали пить Coca-Cola и это кажется невероятным, но это действительно работает!