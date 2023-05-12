Врачи случайно оторвали ребенку голову во время родов и пришили ее обратно?

Но врачи не сдавались: по словам отца ребенка Виктора да Сильва, акушеры уже при нем агрессивно тянули голову ребенка, а жену просили сильнее тужиться, хотя у нее больше не было сил.

Чуть позже женщине сделали общую анестезию, а ее мужа вывела из родильной охрана. Когда Раниелли очнулась, врачи сказали ей: «Вы проснулись, мамочка? Давайте попрощаемся с вашей дочерью». На шее замотанного в пеленки ребенка были видны швы.

Жительница Бразилии обвинила врача-гинеколога в смерти новорожденной дочери, которой оторвали голову во время родов, сообщает New York Post.

Раниелли уверена, что врачи оторвали ее дочери голову, после чего пришили обратно. Семья уже подала на больницу в суд. По словам адвоката пары, еще после первой беременности бразильянки было известно, что рожать естественным путем она не могла - не позволяло строение таза. При этом врачи настояли на естественных родах. «Это была не врачебная ошибка, а нечто гораздо более страшное. Они потеряли ребенка и едва не потеряли мать», - цитирует адвоката Daily Star.

Спустя несколько дней тело ребенка вернули семье, врачи заявили, что младенец в любом случае скончался бы, так как у малышки была патология развития дыхательной системы.

По словам пары, с ними связывались представители клиники и предлагали взять на себя все расходы по похоронам младенца, при условии, что семья не будет отправлять тело новорожденной на повторную экспертизу.