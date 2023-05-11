Соцсети бурлят: Lamborghini 2022 года с эстонскими номерами рассекает по разбитым белорусским дорогам

В начале мая в Беларуси был замечен такой автомобиль серого цвета с эстонскими номерами, рассекавший по разбитой дороге. Видео появилось в Инстаграм-канале makemcmedia и на сегодняшний день собрало более 22 тысяч реакций.

Но пользователи Сети стали спорить не о том, почему водитель выбрал для своей поездки плохую дорогу или почему отправился в Беларусь в такое время, а о качестве дорог в странах Балтии и Беларуси. Комментаторы из Эстонии отметили, что у нас в стране потрясающее состояние дорог и попросили не распространять ложную информацию.

Кто-то написал в комментариях, что впервые видит такой автомобиль, несмотря на то, что всю жизнь проживает в Таллинне. На что ему ответила пользовательница с хорошим чувством юмора: «Они просто из Беларуси выехать не могут!»

Средний расход топлива данного автомобиля составляет 18 литров на 100 километров. Дорожная страховка на 12 месяцев - от 185 евро.