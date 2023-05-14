Пять знаков Зодиака, чья личная жизнь навсегда изменится летом 2023: проверьте кармический список

Лето 2023 года имеет феноменальную энергетику любви, так как с июня Венера будет находиться в знаке радости и счастья - во Льве! Интересно, что до 20 июня планета чувств будет идти по созвездию вперед, а затем начинает заходить в теневой период и медленно разворачиваться назад, вплоть до 4 сентября, пишет wday.ru.

Периоды ретроградности Венеры повторяются раз в 1,5 года, но они всегда несут большое значение для каждого человека, потому что Венера - это внутренняя планета, она управляет нашими чувствами и потребностями. Кроме того, Венера отвечает за ценности, деньги и самодостаточность человека. А значит, через отношения, любовь и наши вторые половинки мы будем познавать себя! Ведь то, как мы любим себя, любят нас и другие люди - эта истина будет максимально наглядной летом 2023, поэтому обращайте внимание на отношение других людей к вам. Все это больше будет рассказывать именно о вас самих и о том, насколько вы себя цените.

Кстати, последний раз Венера была ретроградной во Льве с 25 июля по 6 сентября 2015 года - вспоминайте, что происходило летом 2015 года, возможно именно эта сфера вашей жизни будет пересматриваться.

Что касается любовных связей, то летом 2023 года все новые отношения будут подвергаться проверке, каким-то корректировкам, избавлению от прошлого. А существующие романы придется пересматривать с точки зрения кармы - либо удастся преодолеть кризис, либо вас ждет расставание навсегда.

Есть несколько знаков, чья личная жизнь действительно может измениться навсегда: это знаки управления Венеры - Тельцы и Весы, а также Львы (планета будет идти по этому созвездию), Овны (Венера будет стоять в секторе любви этого знака) и Водолеи (Венера будет идти по сектору брака).

Лев

Венера будет все лето идти по вашему знаку, буквально делая вас магнитом для противоположного пола! Именно поэтому летом 2023 вы можете как следует «прокачать» свою самооценку, а также заметите, как другие высоко ценят вашу сексуальность и притягательность. Венера может принести вам серьезную проработку чувств - как с прошлым партнером, так и новые знакомства и переоценку того, как вы в целом ставите себя с мужчинами. Можно смело сказать, что за лето 2023 вы как будто научитесь искусству быть женщиной, за которой ухаживают и которой хочется дарить подарки.

Телец

Венера будет идти по вашему сектору семьи, а значит вы будете пересматривать отношения с близкими. Возможно, вы будете пытаться найти точки соприкосновения с вашим мужем (женой), придется заново выстраивать фундамент ваших ценностей в паре. С 20 июня может начаться пересмотр жилищного вопроса - кто с кем живет, кто в какую квартиру переедет, или кто/сколько денег вкладывает в обустройство дома.

Весы

Венера будет в вашем секторе планов на будущее, амбиций и мечты - вы будете возвращаться как бы назад в прошлое, анализируя насколько ваши мечты и чаяния о будущем сбылись. Также вас ждет роман с кем-то из друзей - как минимум может вернуться ваш бывший, либо вы будете пересматривать отношения с существующими друзьями. И с кем-то из них вспыхнет яркая страсть.

Овен

Венера будет находиться в вашем секторе радости и счастья, а также любовных романов - вы будете пересматривать то, что вам нужно для чувства собственного удовольствия, а также вы будете в довольно страстном романе, который многое расскажет вам о вас самих. Например, этот человек может не только включить вашу любовь к себе и поднять вам самооценку, но и заставит пересмотреть вообще отношение к чувствам.

Водолей

Венера будет находиться в вашем секторе отношений с брачным партнером, а значит может пересматриваться ваш брачный договор и в целом отношения. Во-первых, вам захочется изменить что-то в паре: пересмотреть то, как за вами ухаживают, возможно, вы почувствуете, что ваша вторая половинка больше занята собой, чем вами. Во-вторых, будет чувствоваться потребность изменить коммуникацию - захочется больше романтики, поездок и свиданий. Не скрою, что летом может быть соблазн вернуться к бывшему или наоборот, кто-то из бывших напомнит о себе. В самом тяжелом варианте вы можете решиться на расставание. В самом лучшем - через кризис в браке вы увидите отражение самих себя.