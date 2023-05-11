Оскароносную актрису Сьюзан Сарандон арестовали: в чем причина

76-летняя американская киноактриса Сьюзан Сарандон арестована на акции протеста у Капитолия штата Нью-Йорк, на которой присутствующие выступали за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов, получающих чаевые, сообщает News Channel 13.
По информации журналистов, законодатели штата Нью-Йорк готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час, однако работники ресторанов исключены из этого нового закона.
Сарандон оказалась в числе восьми активистов движения «Единая справедливая заработная плата», которых арестовали.
Репортер Spectrum 1 Albany Кейт Лиза поделилась видео в Twitter, на котором активисты, в том числе бывший кандидат в вице-губернаторы Нью-Йорка Ана Мария Арчила, скандируют в зале Капитолия штата: «Одна справедливая заработная плата!»
Они также попытались развесить большой розовый транспарант в вестибюле, прежде чем их арестовали за хулиганство. После оформления всех документов и выдачи предписаний всех арестованных отпустили.
В последний раз, когда штат Нью-Йорк повышал минимальную заработную плату в 2016 году до 15 долларов, в отчете утверждалось, что заработная плата работников, получающих чаевые, упала на 25%.
Перед арестом Сарандон выступила на митинге, где настаивала на том, насколько важны эти работники.
«Они очень, очень важны, и к ним нужно относиться с достоинством не только из-за непосильного труда, который они выполняют, но и из-за того, что они должны делать, чтобы общаться, понимать и быть терпеливыми, а также во всем, что связано с успешным бизнесом», – подчеркнула актриса.
Буквально за несколько дней до этого Сарандон поддержала забастовку Гильдии сценаристов Америки.
Это – не первый арест актрисы. В июне 2018 года ее задержали во время протестов «Женщины не подчиняются» в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была арестована вместе с 575 другими людьми, протестовавшими против иммиграционной политики президента Дональда Трампа.
Наряду с активной общественной жизнью Сарандон продолжает сниматься. Совсем недавно она закончила работу над картиной «Может быть, я согласна» с Дайан Китон, Уильямом Х. Мэйси, Ричардом Гиром и Эммой Робертс. А 18 августа в прокат выходит фильм «Синий жук», где она сыграла героиню по имени Виктория Корд.
Сьюзан Сарандон — обладательница Оскара. Среди ее самых известных работ — картины «Мачеха», «Ноэль», «Давайте потанцуем», «Любовь и сигареты», «Зачарованная», «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Облачный атлас».