Оскароносную актрису Сьюзан Сарандон арестовали: в чем причина

76-летняя американская киноактриса Сьюзан Сарандон арестована на акции протеста у Капитолия штата Нью-Йорк, на которой присутствующие выступали за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов, получающих чаевые, сообщает News Channel 13.

По информации журналистов, законодатели штата Нью-Йорк готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час, однако работники ресторанов исключены из этого нового закона.

Сарандон оказалась в числе восьми активистов движения «Единая справедливая заработная плата», которых арестовали.

Репортер Spectrum 1 Albany Кейт Лиза поделилась видео в Twitter, на котором активисты, в том числе бывший кандидат в вице-губернаторы Нью-Йорка Ана Мария Арчила, скандируют в зале Капитолия штата: «Одна справедливая заработная плата!»

Они также попытались развесить большой розовый транспарант в вестибюле, прежде чем их арестовали за хулиганство. После оформления всех документов и выдачи предписаний всех арестованных отпустили.

В последний раз, когда штат Нью-Йорк повышал минимальную заработную плату в 2016 году до 15 долларов, в отчете утверждалось, что заработная плата работников, получающих чаевые, упала на 25%.

Перед арестом Сарандон выступила на митинге, где настаивала на том, насколько важны эти работники.