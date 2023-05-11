УШЕЛ ИЗ ДОМА И ПРОПАЛ ⟩ Вся Эстония ищет Мдудузи: его собака найдена мертвой, а жена и дети отгоняют дурные мысли

Четыре дня назад 64-летний Мдудузи Мсоми, житель деревни Нурмси волости Ляэнеранна, вышел из дома и как в воду канул. Через три дня после исчезновения главы семейства недалеко от их дома была найдена мертвой белая собака, которую Мдудузи, по словам его родных, и отправился искать в тот роковой день.

В течение четырех дней в поисках Мдудузи участвовали беспилотник, квадроциклы, вертолет, розыскные собаки и добровольцы. Искали мужчину не только в дневное время, но и по ночам.

В четверг утром участковый Пярнуского отделения полиции Эвелин Энгель-Лепп сообщила, что масштабные поиски Мдудузи продолжаются.

«В течение двух дней мы прочесывали болотистую местность и карьер возле дома этого человека. В поисках участвуют пятьдесят человек, большая часть из которых – добровольцы», – сказала Эвелин Энгель-Лепп.

Пропавший Мдудузи. Фото: Facebook

Активные поиски возобновились сегодня рано утром. Сейчас основное внимание уделяется району вокруг деревни Нурмси по направлению к деревне Кунила, которая находится около болота Туху.

«Рельеф местности в этом районе таков, что необходимо прочесывать его шаг за шагом по кругу. Мы призвали добровольцев к поискам, и несколько десятков человек наверняка будут задействованы в сегодняшних поисковых работах. Мы также продолжаем поиски с помощью квадрокоптеров и беспилотников», – сказала представитель полиции. Поисковая база, где каждый желающий может присоединиться к поискам, находится в мыйзе Ватла.