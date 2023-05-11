«Незнакомые люди помогают искать, это невероятно, я так благодарна», – говорит жена Мдудузи Мсоми, пропавшего несколько дней назад в волости Ляэнеранна. Его ищут уже четыре дня, поиски возобновились рано утром в четверг, 11 мая.
УШЕЛ ИЗ ДОМА И ПРОПАЛ ⟩ Вся Эстония ищет Мдудузи: его собака найдена мертвой, а жена и дети отгоняют дурные мысли
Четыре дня назад 64-летний Мдудузи Мсоми, житель деревни Нурмси волости Ляэнеранна, вышел из дома и как в воду канул. Через три дня после исчезновения главы семейства недалеко от их дома была найдена мертвой белая собака, которую Мдудузи, по словам его родных, и отправился искать в тот роковой день.
В течение четырех дней в поисках Мдудузи участвовали беспилотник, квадроциклы, вертолет, розыскные собаки и добровольцы. Искали мужчину не только в дневное время, но и по ночам.
В четверг утром участковый Пярнуского отделения полиции Эвелин Энгель-Лепп сообщила, что масштабные поиски Мдудузи продолжаются.
«В течение двух дней мы прочесывали болотистую местность и карьер возле дома этого человека. В поисках участвуют пятьдесят человек, большая часть из которых – добровольцы», – сказала Эвелин Энгель-Лепп.
Активные поиски возобновились сегодня рано утром. Сейчас основное внимание уделяется району вокруг деревни Нурмси по направлению к деревне Кунила, которая находится около болота Туху.
«Рельеф местности в этом районе таков, что необходимо прочесывать его шаг за шагом по кругу. Мы призвали добровольцев к поискам, и несколько десятков человек наверняка будут задействованы в сегодняшних поисковых работах. Мы также продолжаем поиски с помощью квадрокоптеров и беспилотников», – сказала представитель полиции. Поисковая база, где каждый желающий может присоединиться к поискам, находится в мыйзе Ватла.
Если кто-то располагает какой-либо информацией о Мдудузи, пожалуйста, позвоните по телефону 112.
«Все места обыскали, болота, леса, но ничего...», – говорит Ани, которая принимала участие в поисках. По словам женщины, которая живет в Кырвалкюла, она точно не встречалась с пропавшим мужчиной, но, насколько ей известно, он уже несколько лет живет в деревне Нурмси с женой-эстонкой. 64-летний мужчина не работал, он был пенсионером и выполнял работы по хозяйству.
Супруга Мдудузи Мсом, Лемме, рассказала дрожащим голосом, что в последний раз видела мужа в понедельник утром в кафе. «Это все так больно...», – говорит она. По словам Лемме, дома Мдудузи ждут приемные дети и внуки.
Сердце супруги пропавшего переполнено благодарностью за огромное количество добровольцев, которые помогают в поисках: «Совершенно незнакомые люди просто приходят искать его, это невероятно, я так благодарна!»