В студию онлайн-шоу Limon LIVE пришла блогер и парикмахер Ilona Ilu. Такого откровенного рассказа о поездке в Санкт-Петербург ведущие не ожидали. Гостья призналась, что питерцы живут как ни в чем не бывало. Там не чувствуется ни санкций, ни войны.
LIMON LIVE ⟩ «К сожалению, у меня там родственники»: эстонского блогера накрыло волной хейта из-за поездки в Россию
Илона работает парикмахером и активно ведет свои странички в социальных сетях. Там жительница Таллинна показывает и рассказывает много всего интересного под ником Ilona Ilu. В социальной сети TikTok у Илоны есть ролик, который набрал более миллиона просмотров. Увы, он совсем невеселый.
«Он трагичный, – подтверждает гостья Limon LIVE, – У меня на руках умирал кот, и я за эту ночь должна была принять решение и усыпить его. Он был старый и очень больной, но это решение было очень тяжело принять. И я сняла видео, где спросила: что мне делать?»
Хотя часть аудитории такой ролик осудила, много слов поддержки пришли к Илоне из соцсетей в ту ночь. Любимого кота, к сожалению, все равно пришлось усыпить. Но на душе у Илоны стало легче.
«Конечно, хейт в будет в соцсетях всегда, к этому надо быть готовым, но поддержки было гораздо больше. Для меня это такой вид психотерапии. Мне легче становится, когда я понимаю, что в разных уголках Земли люди испытывают такие же сомнения, у них такая же боль, как и у меня. Честно говоря, когда делишься этой болью, становится как-то легче», – признается Илона.
По словам блогера, даже близкие друзья порой не могут найти такие простые слова поддержки, а чужие люди – находят. Досталось Илоне в соцсетях и за ее недавнюю поездку в Россию.
«К сожалению, я не могу этого изменить, у меня есть родственники в России, – честно признается Илона. – И, кстати, в Украине тоже есть. Поэтому я не могу выбрать между двух стран. В Украину я вообще не могу сейчас никак поехать, в Россию могу...
Конечно, мне досталось за то, что я поехала в страну-агрессор: я там тратила деньги, а значит, спонсировала войну. Так мне писали подписчики».
«Я не могу вырвать этот кусок из себя со своими родственниками, перестать с ними общаться, не ездить к ним. Из-за пандемии и так не было возможности туда ездить. Хотелось навестить сестру, братьев, дядь, теть, моих племянников», – говорит Илона.
Гостила она в Санкт-Петербурге, и говорит, что жизнь там идет своим чередом и влияние санкций толком не ощущается.
«Мы с родственниками старались не поднимать эту тему. Хотя, конечно, на фоне играл телевизор с русской пропагандой, – рассказывает Илона.
– На улицах в Питере все как всегда, рынок работает, народу много, магазины работают. Ну закрыты буквально два-три магазина известных марок из-за санкций. Но есть и антивоенные выставки: одна – художника Бэнкси, другая посвящена режиссеру Балабанову».
Помимо тревожных тем, в пятничном выпуске Limon LIVE Ilona ILu ответила на каверзные вопросы из шляпы, а также призналась, раскрыта ли в ее интернет-блоге тема секса. Пришлось признаться и в своих пороках: "Я не так давно научилась материться, и испытываю от этого огромное удовольствие", – говорит Илона, добавляя, что учителем в этом деле выступил теперь уже бывший муж.
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