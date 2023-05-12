LIMON LIVE ⟩ «К сожалению, у меня там родственники»: эстонского блогера накрыло волной хейта из-за поездки в Россию

Илона работает парикмахером и активно ведет свои странички в социальных сетях. Там жительница Таллинна показывает и рассказывает много всего интересного под ником Ilona Ilu. В социальной сети TikTok у Илоны есть ролик, который набрал более миллиона просмотров. Увы, он совсем невеселый.

«Он трагичный, – подтверждает гостья Limon LIVE, – У меня на руках умирал кот, и я за эту ночь должна была принять решение и усыпить его. Он был старый и очень больной, но это решение было очень тяжело принять. И я сняла видео, где спросила: что мне делать?»

Хотя часть аудитории такой ролик осудила, много слов поддержки пришли к Илоне из соцсетей в ту ночь. Любимого кота, к сожалению, все равно пришлось усыпить. Но на душе у Илоны стало легче.

Ilona Ilu в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

«Конечно, хейт в будет в соцсетях всегда, к этому надо быть готовым, но поддержки было гораздо больше. Для меня это такой вид психотерапии. Мне легче становится, когда я понимаю, что в разных уголках Земли люди испытывают такие же сомнения, у них такая же боль, как и у меня. Честно говоря, когда делишься этой болью, становится как-то легче», – признается Илона.