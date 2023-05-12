ВИТАМИННЫЙ МАЙ ⟩ Мы сравнили цены на ягоды с таллиннских супермаркетах и на рынке: угадайте, где дороже?

Какие ягоды можно есть в мае? И в чем польза каждого вида? Самыми полезными врачи называют клубнику и черешню. Малина, как известно, созревает в июле, а черника в августе.

Давайте узнаем, по каким ценам и где продаются ягоды в Таллинне.

Стандартное ягодное лукошко представляет Stockmann. Цены такие же, как и везде предлагает фирма No Bananas No Bulls**t. Ягоды сладкие, чистенькие, вкусные.

Фото: личный архив

Около магазинов Rimi на лотках греческая клубника продается по 4,50 за килограмм, культивированная черника из Испании по 9,90 евро, испанская малина по 12 евро за кило, а черешня за 19,90.

Цены на ягоды около магазинов Rimi Фото: личный архив

В самих магазинах Rimi ягоды продает фирма No Bananas, и цены такие же, как и в Stockmann.

Ягоды в Rimi Фото: личный архив

Самый скудный выбор ягод в Prisma. И цены высокие. Например, килограмм черники стоит 14,32 евро, клубника продается по 6,98 за килограмм.

Самые привлекательные цены, конечно же, на Центральном рынке. Здесь настоящее ягодное раздолье. И цены, например, на чернику у всех продавцов одинаковые: 7,50 за килограмм черники. Малину продают по 17,50 за килограмм. И она просто тает во рту. Греческой клубники очень много - 3,90 за килограмм

Черника на Центральном рынке по очень привлекательной цене Фото: личный архив

Большой разброс цен наблюдается у черешни: от 6,99 до 22,00 за килограмм. Но на вкус она одинаковая, что подешевле, что подороже. Как и та, которую продает No Bananas. Видимо, вся черешня с одного дерева собрана!

Черешня на Центральном рынке сладкая и мегасладкая! Фото: личный архив

Черешня на Центральном рынке ведет себя странно: цены варьируются от 6,99 до 22,00 за килограмм. Продавцы не смогли внятно объяснить, почему так. Говорят, такие цены назначают не они, а оптовики, они лишь добавляют пару евро себе на хлеб с маслом. Фото: личный архив

Клубники на Центральном рынке много, цена за килограмм составляет 3,90 евро. За ту же клубнику, например, в сети универсамов Prisma придется платить 6,98 за кило. и ее свежесть вызывает сомнения. Если разница почти в два раза, то зачем платить больше?

Слишком дорогая клубника продается в Prisma Фото: личный архив

Фото: личный архив

В Selver есть и красная смородина - 31,92 за килограмм, черника по 19,98 за кило, малина по 23,92 за кило, ежевика по 35,92 за килограммчик, и клубника по божеской цене - 7,99 за кило. Странные цены, согласитесь?