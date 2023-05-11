Готовьте купальники и солнцезащитные кремы: синоптики прогнозируют рекордно жаркое и солнечное лето в Эстонии

В первой части материала речь идет о Финляндии, в южной части которой с июня по август будет примерно на один градус теплее обычного, а в средней части - на 0,5 градуса. Поскольку от

«В прогнозе на летний сезон 2023 года даже обещают несколько периодов жаркой и солнечной погоды», - говорит метеоролог Форека Йоанна Ринне.

По прогнозам, количество осадков в период с июня по август будет ниже нормы, а в некоторых районах страны - как и обычно летом.

Помимо Финляндии, признаки более сухой погоды наблюдаются в странах Балтии, Италии и Греции. А вот в Центральной Европе на период июнь-август прогнозируется немного больше дождей, чем обычно.