Пытаются развести! Из каких женщин по знаку Зодиака получаются невыносимые тещи

Рак

Теща-Рак очень старается для семьи. Она делает с внуками уроки, отводит и забирает их из школы, оставляет у себя на время отпуска родителей. Помогает дочери и зятю финансово, обеспечивает продуктами с дачи. Практически живет ради них, а они ради себя. И виноват в таком неподобающем отношении к теще, конечно же зять.

Водолей

Водолеями движут те же чувства, что и Раками – помочь, обогреть, принять удар на себя. Но, если Раки будут проклинать зятя про себя, то в случае с Водолеями велика вероятность скандала. Тогда отношения рушатся по принципу, как у Рыб. С единственным исключением, Водолеи не пытаются развести семью дочери, а сами уходят из ее жизни.

Рыбы