«А полностью отказаться от песен на русском никак?»: Макс Барских оправдался за свой репертуар

Украинский певец Макс Барских, который с первого дня войны в Украине осудил действия Кремля, отправился в благотворительный тур Bestseller World Tour. Он выложил на своей странице в Instagram объяснительный пост относительно смешанного репертуара шоу, в котором звучат русскоязычные хиты артиста:
«Эта война оказала большое влияние на меня, пожалуй, как и на каждого из вас. Она принесла много боли и страданий, но вместе с тем сделала нас сильнее. Свое новое шоу я посвятил рассказу простого парня из Херсона, в жизнь которого вмешалась война. И разделил этот рассказ на три части: «Прошлое», «Нынешнее», «Будущее». В первом блоке я пою песни, сделавшие меня популярными, песни, с которыми у людей ассоциируются лучшие воспоминания. Далее следует часть моего музыкального дневника войны, который я начал писать с начала войны. А в третьем блоке я знакомлю вас с совершенно новыми композициями, которые войдут в новый альбом немного позже».
Также Макс добавил, что он благодарен каждому украинцу, который находит в себе силы приходить на концерты и дарить незабываемые эмоции, полякам – за невероятную поддержку наших соотечественников и вклад в нашу общую победу.
«Каждый ваш билет – это донат на ВСУ. Вместе к победе!» – отметил артист.
Многие поклонники поддержали певца и поблагодарили за поддержку страны. Однако нашлись и те, кто осудил его решение.
«А полностью выкинуть москальские песни из репертуара никак, Макс? Или тогда люди не придут на твои концерты?» – не скрывали своего гнева другие пользователи соцсети.