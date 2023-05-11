«А полностью отказаться от песен на русском никак?»: Макс Барских оправдался за свой репертуар

«Эта война оказала большое влияние на меня, пожалуй, как и на каждого из вас. Она принесла много боли и страданий, но вместе с тем сделала нас сильнее. Свое новое шоу я посвятил рассказу простого парня из Херсона, в жизнь которого вмешалась война. И разделил этот рассказ на три части: «Прошлое», «Нынешнее», «Будущее». В первом блоке я пою песни, сделавшие меня популярными, песни, с которыми у людей ассоциируются лучшие воспоминания. Далее следует часть моего музыкального дневника войны, который я начал писать с начала войны. А в третьем блоке я знакомлю вас с совершенно новыми композициями, которые войдут в новый альбом немного позже».