ВИДЕО ⟩ Смертельный номер: смотрите, что вытворяет мотоциклист на раскопанных таллиннских улицах

Но все эти горы и пригорки на ремонтирующихся дорогах Таллинна доставляют радость любителям экстрима. Смотрите, как лихо этот мотоциклист рассекает по еще спяшим улицам, проезд по которым закрыт. Просто смертельный номер!

Человек в шлеме поворачивается на камеру, и мы видим, что это.. девушка. Ее зовут Кейти Мейер или Кейти-ниндзя.

И тот день, как пишет reporter.kanal2.ee, для 28-летней поклонницы байков начался на рассвете, около 5 часов утра, когда она на своем трековом мотоцикле пронеслась по строительным площадкам в центре Таллинна.

По словам Кейти, трасса подарила ей массу острых ощущений. Она отметила, что нынешняя местность в центре города вполне подходит для таких гонок, но по мере продвижения строительства это бездорожье, к сожалению, уйдет в прошлое.

Кейти Мейер, вероятно, единственный человек, который наслаждается разрытыми улицами центра Таллинна. Она участвовала в прошлогоднем Кубке мира по трековому велоспорту, где заняла шестое место. В этом году она нацелена на подиум на чемпионате мира в Японии.