Почему прилипают и разваливаются котлеты: ошибки, которых стоит избегать

Котлеты - одно из самых любимых блюд, которое часто готовят почти в каждом доме. Каждая хозяйка имеет свой идеальный рецепт, но и это не уберегает от ошибок при приготовлении котлет.

Почему у меня не получаются котлеты? Вероятно, каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой: котлеты разваливаются, прилипают, сырые или очень жесткие. Glavred.info узнал, как довести котлеты до готовности и каких ошибок стоит избегать.

Почему разваливаются котлеты

Фарш может получиться очень жидким из-за того, что добавили слишком много муки, хлеба или молока. Он не лепится и не прилипает, поэтому и котлеты из него сложно приготовить - велика вероятность, что они просто развалятся. Чтобы этого избежать, точно следуйте рецепту или добавьте немного крахмала или муки. Чтобы котлеты не развалились, перед жаркой поставьте фарш в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо загустел.

Что делать, чтобы котлеты не зажарились

Неправильно подобранная температура - это одна из самых главных проблем хозяек. Ведь мнение о том, что большая температура и сильный огонь быстрее приготовят котлеты, является ложным. Нужно соблюдать определенные правила, чтобы приготовление получилось качественным, а котлеты вкусными:

максимально разогреть сковороду, а уже потом наливать туда масло;

позже убавить огонь и подождать несколько минут;

на среднем огне разложить сформированные котлеты по сковородке;