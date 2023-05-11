ВИДЕО ⟩ В следующем году прямо с работы поедем на Евровидение: Tallink готовится к победе Финляндии

Находясь сейчас на втором месте в чартах прогнозов, Финляндия незаметно приближается к фавориту Евровидения - Швеции, которую в этом году представляет всеми любимая Лорин. Поклонники считают, что Käärijä - темная лошадка Евровидения и сможет вырвать победу у шведки.

Такое же мнение уже разделяет команда Tallink, которая разместила юмористическое видео на TikTokki. "Вы понимаете, что Евровидение в следующем году находится всего в двух часах езды на пароме", - написали они в социальных сетях, а актер Джон Сина надел наушники и танцует под финскую песню.