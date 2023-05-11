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ВИДЕО ⟩ В следующем году прямо с работы поедем на Евровидение: Tallink готовится к победе Финляндии

Limon.ee
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Фанаты празднует проходи песни от Финляндии в финал
Фанаты празднует проходи песни от Финляндии в финал Фото: IMAGO/Lehtikuva/Scanpix

Группа Käärijä, представляющий Финляндию на Евровидении, и ее песня "Ча-ча-ча" будоражит страсти на всех фронтах! Судоходная компания Tallink также уверена, что в этом году победа достанется Финляндии.

Находясь сейчас на втором месте в чартах прогнозов, Финляндия незаметно приближается к фавориту Евровидения - Швеции, которую в этом году представляет всеми любимая Лорин. Поклонники считают, что Käärijä - темная лошадка Евровидения и сможет вырвать победу у шведки.

Такое же мнение уже разделяет команда Tallink, которая разместила юмористическое видео на TikTokki. "Вы понимаете, что Евровидение в следующем году находится всего в двух часах езды на пароме", - написали они в социальных сетях, а актер Джон Сина надел наушники и танцует под финскую песню.

@tallink_eesti Järgmine aasta saab minna otse töölt Eurovisioonile? 🙈 Keda sina võitjaks ennustad? #eurovision2023 #liverpool2023 #eurovision #esc #tallinkmoments ♬ original sound - songofeurovision
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