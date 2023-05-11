НЕУЖЕЛИ ЭТО ОНА? ⟩ 67-летняя актриса Наталья Андрейченко шокировала поклонников внешним видом

Наталья Андрейченко 3 мая отметила 67-летие. Актриса давно живёт в Мексике, где занимается духовными практиками и йогой. На днях она опубликовала свежие фотографии, которые испугали её подписчиков. Наталья Андрейченко разместила в блоге свежие фотографии, на которых выглядит болезненно худой. У неё впали щёки, а обтянутое кожей лицо перепугало поклонников. Они отметили, что актриса стала неузнаваемой. В комментариях некоторые предположили, что артистка снова могла начать пить, пишет amur.info.