Глоба назвала двух везунчиков мая: найдут любовь, прилипнут деньги

Тамара Глоба назвала двух баловней судьбы, которые поцелованы Вселенной. Счастье, удача, деньги, любовь - они подчинят себе любую капризную стихию. Для них в мае наступит полоса чистейшего везения. Главное - не упустить свой шанс. Для этого у этих счастливчиков будет все: поддержка близких, деловая хватка.
Львам во всех начинаниях будет сопутствовать удача. Особенно если проекты будут открыты в поездках. Именно вдали от дома представителей этого знака ждут полезные знакомства. Они завяжут контакты, которые им пригодятся в будущем.
«Любые дела, совершенные в поездках, будут приносить дивиденды вплоть до начала осени», - добавила астролог.
Май принесет Девам значительные перемены. Лучше всего ограничиться от баснословных трат. В дорогах представителей этого знака Зодиака подстерегает любовь, поддержка друзей, новые начинания, интересные проекты, прибыльные договоры. Все идет как по маслу. Только собирай сливки.