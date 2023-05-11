Звезду фильма «Экипаж» нашли мертвым в собственной квартире

Источники сообщают, что бездыханное тело актера было найдено в его квартире на Серпуховском Валу. По предварительным данным, Елизаров мог скончаться в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Звезда экрана ушел из жизни в возрасте 80 лет.