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СЕНСАЦИЯ! ⟩ Чем занималась эстонка в Италии, что теперь о ней говорит вся страна?
Личный архив. Фото: Maria Solange erakogu
Кристина Херодес
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Мария Соланж - невероятно красивая эстонка, сделавшая блестящую карьеру телезвезды, актрисы и модели. В Италии она известна гораздо больше, чем здесь, и это неудивительно - в Эстонии она не дала ни одного интервью! Портал Naine имел уникальную возможность пообщаться с красавицей.

Мария Соланж вернулась в Эстонию из Италии специально для того, чтобы появиться сегодня на сцене в качестве модели на зрелищном показе мод Trinity и надеть творения Альдо Ярвсоо, Рийны Пылдрооз и Кетлин Бахманн.

Мария приехала в Таллинн не случайно. За тем, что сегодня вечером в круизном терминале она выйдет на сцену в творениях модных талантов Embassy of Fashion, стоит целая большая, красивая и особенная история.

«На самом деле я никогда не хотела давать интервью в Эстонии или выделяться», - скромно улыбаясь, признается Мария. «Я стала моделью не потому, что когда-то считала себя красивой, но меня так увлек этот художественный, творческий процесс. В моих глазах мода, искусство и творчество - одно целое».

Мария Соланж.
Мария Соланж. Фото: Maria Solange erakogu

Мария Соланж снялась в одном из самых популярных итальянских сериалов Vivere, а также в фильме с участием Мика Джаггера. Она известная телезвезда, ведущая и фотомодель в Италии. «Я также работала в Париже в шоуруме с Джоном Гальяно». Однако она не перечисляет все это в качестве достижений, а дает простой ответ на вопрос - чем ты занимаешься в Италии?

Как так случилось, что звезда такого класса приезжает в Эстонию, чтобы выступить на модном показе Trinity? Ответ прост: у красотки очень личные и уникальные связи с лучшими деятелями Эстонии.

Мария Соланж почти 30 лет назад.
Мария Соланж почти 30 лет назад. Фото: De Studio

«Для меня все началось здесь. Я изучала искусство, и моя любовь к моде началась с показа IN. Это было почти 30 лет назад, и именно на этом шоу молодых талантов я встретила Альдо Ярвсоо. Это были самые прекрасные времена для меня. Все было сделано как настоящее искусство, с душой, никто не считал рабочие часы и не экономил силы». В шоу Альдо Мария Соланж вышла на сцену в финале шоу, чудесный воздушный ангел, исчезнувший на сцене. Это был поразительно особенный финал, который до сих пор помнит эстонская модная публика.

Мария Соланж почти 30 лет назад.
Мария Соланж почти 30 лет назад. Фото: Herkki Merila

Помимо своей роли модели, Мария Соланж внесла свой вклад в реализацию шоу IN в нескольких других областях, помогала Маарье Тали в организационных вопросах и давала советы по постановке. «Я училась в художественной школе Копли и не была организатором, но принимала активное участие. Я была ярой фанаткой», - вспоминает она сегодня. Именно с этого этапа началась модельная карьера Марии, она много сотрудничала с талантами De Studio.

Мария Соланж в Италии.
Мария Соланж в Италии. Фото: Maria Solange erakogu

После шоу IN дорога жизнь привела Марию в Италию, и мир заметил яркую и талантливую красавицу. «Тогда меня везде приглашали. Я была актрисой мыльной оперы, комиком, ведущей, пока не стала моделью», - говорит Мария.

Мария Соланж, после своего успеха и разнообразного опыта в мировых кругах моды, также оценивает эстонскую модную жизнь: «Ничто в мире не сравнится с честными, страстными творениями, созданными в Эстонии», - заявляет она. «У меня самые теплые воспоминания об Эстонии, о сотрудничестве с Альдо и Танелем, нигде в мире я не видела ничего более настоящего! Тогда люди не могли даже иногда платить тебе за моделирование, но ты все делал ради искусства. Это было что-то волшебное! Я никогда не забуду этот опыт».

Сегодня Мария Соланж снова в Эстонии и на модной сцене!
Сегодня Мария Соланж снова в Эстонии и на модной сцене! Фото: Maria Solange erakogu

Сегодня концы совместного творческого пути, начатого 30 лет назад, можно снова связать воедино. Мария Соланж снова выходит на модную сцену в представления Trinity.

«Альдо пригласил меня. И сердце подпрыгнуло от радости! Поскольку 30 лет назад я впервые вышла на сцену с этими талантами, я почувствовала - это для меня большая честь! И что-то для души. Я очень артистичный человек, актерское мастерство, работа на телевидении, модельный бизнес - все это искусство создания эмоций, все связано».

Мария Соланж.
Мария Соланж. Фото: Helemai Alamaa

Как же узнать ее? Вот несколько подсказок, чтобы вы знали, на что обратить внимание:

«Первое, что я надеваю, - это воздушное платье волшебника Альдо. Затем я выхожу на сцену в темно-фиолетовом брючном костюме Кетлин, а затем в двух платьях Рийны - одно с бабочками и струящееся, другое - очень парижское салонное платье с перьями серебристо-серого цвета».

Мария Соланж сотрудничала с бесчисленным количеством дизайнеров и стилистов. Но в мире не так уж много оригинальных вещей, у которых действительно есть душа. «Гении Embassy of Fashion - мои самые любимые дизайнеры, я больше не покупаю никакой другой дизайн в Италии, я не хочу! А когда вы выйдете в свет в их творениях, вы будете как глоток свежего воздуха, совсем другим, вас все заметят! Они такие нереально талантливые».

Модное шоу Trinity

Эффектный показ этой весны проходит 10 мая в круизном терминале. Двери открываются в 18:30, начало шоу в 20:00.

На сцену Trinity выйдут свежие работы трех блестящих и неоднократно отмеченных наградами эстонских талантов: весенние коллекции Альдо Ярвсоо, Кетлин Бахманн и Рийны Пылдрооз.

Кроме того, в мероприятии принимает участие гений ювелирного искусства Танель Винре, который представит совершенно новую волшебную ювелирную серию Pearl moon.

Альдо Ярвсоо, Кетлин Бахманн, Рийна Пылдроос, Embassy of Fashion.
Альдо Ярвсоо, Кетлин Бахманн, Рийна Пылдроос, Embassy of Fashion. Фото: Erlend Štaub / TFW
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