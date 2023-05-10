СЕНСАЦИЯ! ⟩ Чем занималась эстонка в Италии, что теперь о ней говорит вся страна?

Мария Соланж - невероятно красивая эстонка, сделавшая блестящую карьеру телезвезды, актрисы и модели. В Италии она известна гораздо больше, чем здесь, и это неудивительно - в Эстонии она не дала ни одного интервью! Портал Naine имел уникальную возможность пообщаться с красавицей.
Мария Соланж вернулась в Эстонию из Италии специально для того, чтобы появиться сегодня на сцене в качестве модели на зрелищном показе мод Trinity и надеть творения Альдо Ярвсоо, Рийны Пылдрооз и Кетлин Бахманн.
Мария приехала в Таллинн не случайно. За тем, что сегодня вечером в круизном терминале она выйдет на сцену в творениях модных талантов Embassy of Fashion, стоит целая большая, красивая и особенная история.
«На самом деле я никогда не хотела давать интервью в Эстонии или выделяться», - скромно улыбаясь, признается Мария. «Я стала моделью не потому, что когда-то считала себя красивой, но меня так увлек этот художественный, творческий процесс. В моих глазах мода, искусство и творчество - одно целое».
Мария Соланж снялась в одном из самых популярных итальянских сериалов Vivere, а также в фильме с участием Мика Джаггера. Она известная телезвезда, ведущая и фотомодель в Италии. «Я также работала в Париже в шоуруме с Джоном Гальяно». Однако она не перечисляет все это в качестве достижений, а дает простой ответ на вопрос - чем ты занимаешься в Италии?
Как так случилось, что звезда такого класса приезжает в Эстонию, чтобы выступить на модном показе Trinity? Ответ прост: у красотки очень личные и уникальные связи с лучшими деятелями Эстонии.
«Для меня все началось здесь. Я изучала искусство, и моя любовь к моде началась с показа IN. Это было почти 30 лет назад, и именно на этом шоу молодых талантов я встретила Альдо Ярвсоо. Это были самые прекрасные времена для меня. Все было сделано как настоящее искусство, с душой, никто не считал рабочие часы и не экономил силы». В шоу Альдо Мария Соланж вышла на сцену в финале шоу, чудесный воздушный ангел, исчезнувший на сцене. Это был поразительно особенный финал, который до сих пор помнит эстонская модная публика.