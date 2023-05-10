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19 ЛЕТ ВМЕСТЕ ⟩ Грустный конец романтической истории любви: премьер Финляндии Санна Марин разводится с мужем

Triin Roos
, Elu24 reporter-toimetaja
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Санна Марин вместе с мужем
Санна Марин вместе с мужем Фото: IMAGO/Jussi Nukari, Scanpix

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила в Instagram, что разводится с мужем. 

Санна Марин и ее муж Маркус Ряйккёнен решили расстаться и развестись. Марин объявила об этом на своей странице в Instagram.

Марин говорит, что они по-прежнему остаются лучшими друзьями и любящими родителями своего ребенка и будут продолжать проводить время вместе как семья.

Санна Марин и Маркус 
Санна Марин и Маркус Фото: Ekraanitõmmis storyst.

Марин и Ряйккёнен поженились чуть меньше трех лет назад, в начале августа 2020 года. Свадьбу отпраздновали в резиденции Кесяранта. Пара познакомилась, когда им было по 18 лет. Марин и Ряйккёнен были вместе около 19 лет, пишет Yle.

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