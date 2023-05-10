Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила в Instagram, что разводится с мужем.
19 ЛЕТ ВМЕСТЕ ⟩ Грустный конец романтической истории любви: премьер Финляндии Санна Марин разводится с мужем
Санна Марин и ее муж Маркус Ряйккёнен решили расстаться и развестись. Марин объявила об этом на своей странице в Instagram.
Марин говорит, что они по-прежнему остаются лучшими друзьями и любящими родителями своего ребенка и будут продолжать проводить время вместе как семья.
Марин и Ряйккёнен поженились чуть меньше трех лет назад, в начале августа 2020 года. Свадьбу отпраздновали в резиденции Кесяранта. Пара познакомилась, когда им было по 18 лет. Марин и Ряйккёнен были вместе около 19 лет, пишет Yle.