19 ЛЕТ ВМЕСТЕ ⟩ Грустный конец романтической истории любви: премьер Финляндии Санна Марин разводится с мужем

Санна Марин и ее муж Маркус Ряйккёнен решили расстаться и развестись. Марин объявила об этом на своей странице в Instagram.

Марин говорит, что они по-прежнему остаются лучшими друзьями и любящими родителями своего ребенка и будут продолжать проводить время вместе как семья.

Санна Марин и Маркус Фото: Ekraanitõmmis storyst.