Скандал в сети отелей Hilton: менеджер вытворял непристойные вещи, пока гость спал

В Нэшвилле, штат Теннесси (США), 52-летний Дэвид Нил, работавший менеджером в отеле сети Hilton был арестован и обвиняется в том, что тайком вошел в номер постояльца и облизывал пальцы его ног, пока гость спал. Об этом пишет NBC News.

Американец обвиняется в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и нападении за то, что в четверг, 30 марта, он вошел в комнату гостя и начал облизывать пальцы его ног.

В ходе расследования полиция Нэшвилла выяснила, что Нил, работавший в то время ночным менеджером, сделал дубликат ключа-карты и вошел в номер постояльца. Проснувшись, гость обнаружил, что работник отеля облизывает пальцы его ноги. Постоялец узнал Нила, потому что за день до этого он заходил в номер с другим работников, чтобы устранить неполадки с телевизором.

По словам сотрудников полиции, Дэвид Нил утверждал, что вошел в номер, потому что почувствовал запах дыма и хотел проверить состояние находившегося в комнате гостя. Однако ночной управляющий не сообщил об этом службе безопасности. Кроме того, никто из других постояльцев отеля не сообщил о запахе дыма.

Когда офицеры спросили, где ключ от номера, работник ответил, что выбросил его. Детективы Центрального участка полиции Нэшвилла провели расследование и выдали ордер на арест Нила. Он был арестован по месту жительства в Ливане, штат Теннесси.

В настоящее время Дэвид Нил находится в тюрьме и должен быть освобожден под залог в 27 000 долларов.

По некоторым данным, такого рода странные поступки становятся всё более и более популярными в мире. Об этом пишет The Mirror.