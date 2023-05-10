Скандал в сети отелей Hilton: менеджер вытворял непристойные вещи, пока гость спал

Мужчина, который приехал 30 марта в Нэшвилл (США) по делам, решил переночевать в отеле Hilton в центре города. Около 5 утра он проснулся и обнаружил, что ночной менеджер гостиницы облизывает ему пальцы ног, сообщает Forumdaily со ссылкой на DailyMail. Это предложение не нужно перечитывать заново, вы не ошиблись. Всё точно так, как написано выше.
В Нэшвилле, штат Теннесси (США), 52-летний Дэвид Нил, работавший менеджером в отеле сети Hilton был арестован и обвиняется в том, что тайком вошел в номер постояльца и облизывал пальцы его ног, пока гость спал. Об этом пишет NBC News.
Американец обвиняется в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и нападении за то, что в четверг, 30 марта, он вошел в комнату гостя и начал облизывать пальцы его ног.
В ходе расследования полиция Нэшвилла выяснила, что Нил, работавший в то время ночным менеджером, сделал дубликат ключа-карты и вошел в номер постояльца. Проснувшись, гость обнаружил, что работник отеля облизывает пальцы его ноги. Постоялец узнал Нила, потому что за день до этого он заходил в номер с другим работников, чтобы устранить неполадки с телевизором.
По словам сотрудников полиции, Дэвид Нил утверждал, что вошел в номер, потому что почувствовал запах дыма и хотел проверить состояние находившегося в комнате гостя. Однако ночной управляющий не сообщил об этом службе безопасности. Кроме того, никто из других постояльцев отеля не сообщил о запахе дыма.
Когда офицеры спросили, где ключ от номера, работник ответил, что выбросил его. Детективы Центрального участка полиции Нэшвилла провели расследование и выдали ордер на арест Нила. Он был арестован по месту жительства в Ливане, штат Теннесси.
В настоящее время Дэвид Нил находится в тюрьме и должен быть освобожден под залог в 27 000 долларов.
По некоторым данным, такого рода странные поступки становятся всё более и более популярными в мире. Об этом пишет The Mirror.
Врач Лаура Дейч, сексолог из клиники Vibrant, в статье для Cosmopolitan объяснила, что процесс сосания или облизывания пальца ноги известен также под другим названием - «креветка», в честь популярных моллюсков из-за их схожей формы.