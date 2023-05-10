57-летняя Элизабет Херли снова поразила фанатов феноменальной фигурой в купальнике

Звезда фильмов про Остина Пауэрса уже почти не снимается в кино. У нее нашлось дело поинтереснее: теперь она открыла собственную линейку купальников. Поэтому горячие селфи - это еще и эффективная реклама.

К слову, в последнее время жанр фото в бикини стал самым популярным среди звезд за 50. Недавно в нем отличились Холли Берри, Памела Андерсон и роскошная Моника Беллуччи. Что ж, восхищаемся и ждем бьюти-секретов от вечно молодой Лиз.